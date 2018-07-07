Сочи затопило накануне матча сборной России - ВИДЕО

7 июля 2018 09:56

В Сочи прошел ливень, из-за которого оказались подтоплены низинные участки города. Об этом сообщает портал "Сочи.com".

В городе за час выпала треть месячной нормы осадков, на некоторых участках уровень воды доходил до бедра взрослого человека, добавляет ТАСС.

Россияне сыграют с командой Хорватии 7 июля в Сочи на стадионе "Фишт". Начало матча в 22:00 по бакинскому времени, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Чемпионат мира завершится 15 июля.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Сочи затопило накануне матча сборной России -1

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az