Сочи затопило накануне матча сборной России - ВИДЕО

В Сочи прошел ливень, из-за которого оказались подтоплены низинные участки города. Об этом сообщает портал "Сочи.com".

В городе за час выпала треть месячной нормы осадков, на некоторых участках уровень воды доходил до бедра взрослого человека, добавляет ТАСС.

Россияне сыграют с командой Хорватии 7 июля в Сочи на стадионе "Фишт". Начало матча в 22:00 по бакинскому времени, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Чемпионат мира завершится 15 июля.

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