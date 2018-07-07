Сочи затопило накануне матча сборной России - ВИДЕО
7 июля 2018 09:56 870
В Сочи прошел ливень, из-за которого оказались подтоплены низинные участки города. Об этом сообщает портал "Сочи.com".
В городе за час выпала треть месячной нормы осадков, на некоторых участках уровень воды доходил до бедра взрослого человека, добавляет ТАСС.
Россияне сыграют с командой Хорватии 7 июля в Сочи на стадионе "Фишт". Начало матча в 22:00 по бакинскому времени, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Чемпионат мира завершится 15 июля.
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