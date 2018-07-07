Израиль снова трясет

В субботу утром на севере Израиля вновь ощущались подземные толчки. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на www.9tv.co.il.

По данным израильских сейсмологов, магнитуда пятого за последние четыре дня землетрясения составила 3,4, его эпицентр находился в северной части озера Кинерет.

Сообщений о пострадавших и причиненном ущербе не поступало.

Последний раз Израиль тряхнуло в четверг днем, а началось всё в среду, 4 июля, в 4:50 утра.

Эпицентр первых подземных толчков с магнетудой 4,1 находился в 6 км к северо-западу от Тверии, очаг залегал на глубине 15 км. Затем в тот же день вечером произошло землетрясение магнитудой 4,3. Его эпицентр находился в 3 км к северо-востоку от Тверии, очаг залегал на глубине 10 км.

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