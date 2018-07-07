Мексика выдала США главаря мощного наркокартеля
Мексиканские власти выдали американцам Дамасо Лопеса Нуньеса, который считается преемником главаря крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакина Эль Чапо Гусмана, известного как "Коротышка". Об этом говорится в сообщении генпрокуратуры Мексики в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Экстрадиция была проведена в городе Сьюдад-Хуарес в соответствии с заключенным договором об экстрадиции, чтобы он предстал перед судом", - говорится в сообщении.
Отметим, что американцы подозревают Нуньеса в совершении множества преступлений, и суд над ним должен состояться в сентябре 2018 года в Нью-Йорке.
Наркобарона Гусмана задержали в январе 2017 года и экстрадировали в США. Его взяли под стражу в городе Сьюдад-Хуарес еще в мае 2016 года. В 2014 году американский Минюст называл "Коротышку" самым могущественным наркобароном в мире. Считается, что именно Гусман контролировал большую часть поставок наркотиков в США.
Синалоа является крупнейшим наркокартелем Мексики, на его долю приходится до 60% всего наркотрафика в США. 31 октября 2011 в ходе масштабной спецоперации в американском штате Аризона сотрудники правоохранительных органов арестовали 70 человек, подозреваемых в контрабанде наркотиков. Все они сотрудничали с мексиканским наркокартелем. В свою очередь, Мексика конфисковала 599 самолетов и вертолетов, связанных с картелем Синалоа.
Также стоит добавить, что практика выдачи США крупных наркоторговцев принята среди стран-"поставщиков" наркотиков - это делается для того, чтобы подозреваемые не могли уйти от ответственности, подкупая или запугивая местных стражей порядка.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!