В Ирландии проведут референдум о роли женщин дома

Кабинет министров Ирландии решил провести референдум по устаревшему положению в Конституции, в котором говорится о семейной роли женщины. Об этом сообщает RTE, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Речь идет об отмене статьи 41.2, в которой говорится, что "благодаря своей роли в семье женщина дает государству поддержку", а также "матери не должны иметь экономическую необходимость заниматься трудом", через которую им придется пренебречь своими семейными обязанностями.

Референдум будет проведен в один день с президентскими выборами - в октябре 2018 года.

"В этом году, в столетнюю годовщину со дня предоставления женщинам права голоса в Ирландии, правительство верит, что пришло подходящее время для отмены статьи 41.2 и начала публичных дебатов о гендерном равенстве в стране", - заявил министр юстиции Ирландии Чарли Фланаган.

Он добавил, что за 80 лет с момента официального принятия Конституции стало понятно, что статье 41.2 "нет места в нашей Конституции".

Конституция Ирландии была принята в 1937 году. Спорную статью неоднократно критиковали как внутри страны, так и в международных организациях, в частности в ООН.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook