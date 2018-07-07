Боевики в Сирии согласились сложить оружие

Лидеры вооруженных формирований в сирийской провинции Дераа согласились прекратить боевые действия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный бюллетень российского Минобороны, передает Day.Az.

Договоренности достигнуты по результатам переговоров при посредничестве российского Центра по примирению. Во всех населенных пунктах, находящихся под контролем отрядов оппозиции, начнется сдача тяжелого и среднего вооружения.

Боевики получат возможность урегулировать свой статус и остаться в Дераа. Тех, кто не захочет это сделать, вместе с семьями перевезут в провинцию Идлиб.

Договоренности также предполагают восстановление работы органов государственной власти Сирии и возвращение беженцев от границы с Иорданией в свои дома.

Накануне глава информационного центра совместного оперативного штаба оппозиции на юге Сирии Абу Шима сообщил РИА Новости, что лидеры боевиков в Дераа договорились с российскими представителями о перемирии.

По его словам, в соглашение вошел пункт об отводе сирийских военных от четырех деревень, где останется только российская военная полиция, а также о том, что сирийские военные получат контроль над переходом Насыб на границе с Иорданией.

Правительственные силы уже заняли этот переход, пройдя без боя почти 20 километров вдоль границы, и подняли там государственный флаг.

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