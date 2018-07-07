Иран решил остаться в сделке по атому

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече со своим китайским коллегой Ван И в Вене заявил, что Тегеран решил проявить ответственное отношение и остаться в сделке по атому после того, как ее покинули США. Об этом говорится в опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства заявлении, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В пятницу в Вене состоялось министерское заседание стран-участниц иранской ядерной сделки.

"После того, как США приняли решение в одностороннем порядке выйти из сделки по иранскому атому, иранская сторона решила остаться в ней, проявив ответственное отношение", - сказал Зариф.

По его словам, Иран надеется, что нынешняя министерская встреча сможет послать единый и мощный сигнал, что стороны будут прикладывать силы не только для сохранения сделки, но и для отстаивания предусмотренных соглашением законных прав и интересов каждой из его участников, включая Иран.

Ван И в свою очередь отметил, что "Китай надеется, что министерская встреча по иранской сделке направит четкий, недвусмысленный сигнал о необходимости сохранить СВПД, защищать международные правила и режим нераспространения ядерного оружия".

"Соблюдение международных соглашений является основой международных соглашений, необходимо отстаивать эффективность и строгость соглашения по иранской ядерной сделке. Китай готов прилагать для этого усилия совместно с Ираном и другими соответствующими странами", - подчеркнул китайский министр.

Помимо прочего, Зариф добавил, что "Иран высоко ценит позитивную роль, которую Китай долгое время играет в ситуации с иранской ядерной проблемой, Тегеран надеется, что Пекин в новой обстановке продолжит активно защищать международные правила и порядок".