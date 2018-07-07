Эмир Катара может встретиться с Путиным в ходе визита в Россию

7 июля 2018 14:25

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе визита в Россию, ожидается, что эмир прибудет в РФ на финал чемпионата мира по футболу, заявил в субботу посол Катара в России Фахад Мохамед Аль-Аттыйя. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Да, есть планы, что эмир посетит РФ к концу этого турнира, и планируется, что он проведет встречу с президентом РФ Путиным", - сказал посол журналистам.

Финальный матч чемпионата мира по футболу пройдет 15 июля на московском стадионе "Лужники".

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