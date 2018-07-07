Илон Маск разрабатывает несколько механизмов для спасения детей в Таиланде

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий высокотехнологичные компании SpaceX и Tesla, заявил, что находится в постоянном контакте со спелеологами и разрабатывает несколько механизмов для спасения заблокированных в пещере в Таиланде подростков. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Несколько хороших новостей от экспертов по пещерам в Таиланде. Я постоянно обсуждаю с ними механизм аварийно-спасательной капсулы, которая могла бы быть достаточно безопасной для попытки провести эвакуацию. Также создаем надувную трубу с воздушными шлюзами. Меньше вероятности, что сработает, учитывая сложность рельефа, однако, если сработает, то будет превосходным (средством)", - написал Маск в своем Twitter.

Ранее Маск предлагал спасти детей и тренера при помощи воздушного туннеля, сконструированного из нейлоновой трубы.

МИД Таиланда в субботу подтвердил, что американский предприниматель направил четырех инженеров для участия в спасательной операции. Тайский инженер уже находится на месте, еще три инженера-иностранца из компаний Tesla, SpaceX и Boring присоединятся к нему в воскресенье. Специалисты "изучат возможность создания туннеля для эвакуации".

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Теперь спасателям предстоит вывести их на поверхность.

В один из ближайших дней начнется операция по эвакуации детей на поверхность. Спасатели склоняются к варианту вывода подростков из затопленной пещеры в легководолазном снаряжении. Главным препятствием для эвакуации остаются узкие затопленные участки на пятикилометровом пути к выходу из пещеры, которые детям, не умеющим плавать, придется преодолевать в легководолазном снаряжении. Откачивание воды из пещеры ведется 24 часа в сутки, однако сделать путь эвакуации полностью безопасным для подростков пока не удается. Боевые пловцы таиландских ВМС доставляют в дальние камеры пещеры баллоны с кислородом для поддержания необходимого процента кислорода в воздухе пещеры.