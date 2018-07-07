Глава операции по спасению детей в Таиланде попросил не торопить спасателей

Глава штаба спасательной операции, которая продолжается две недели в затопленной пещере на севере Таиланда, попросил общественность не торопить спасателей, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



"Мы все переживаем за ребят, запертых водой в дальних помещениях пещеры. Ежедневно мы слышим и от СМИ, и от людей - когда? Когда они, наконец, выйдут на поверхность? У меня нет точного ответа на этот вопрос, я не могу вам точно назвать день и час, когда это произойдет, потому что мы должны, прежде всего, обеспечить безопасность ребят во время вывода на поверхность, и это требует тщательной проработки каждой детали каждого варианта эвакуации. Не торопите нас", - сказал на пресс-конференции в субботу руководитель штаба спасательной операции Наронгсак Осоттханакон.

Пресс-конференцию транслировал в прямом эфире телеканал Thai PBS.

Проценты успеха



"Операция, которую мы сейчас ведем, уникальна. Не побоюсь сказать, что аналогов такой спасательной операции и аналогов такой ситуации с детьми, запертыми в пещере водой в пяти километрах от входа, нет в мировой истории. Это говорю не я, это говорят иностранные специалисты, которые здесь с нами работают бок о бок. Мы пытаемся учесть все вероятности и прорабатываем все варианты, в том числе и те, которые нам предлагают иностранные государственные и частные спасательные организации", - добавил бывший губернатор провинции Чианграй, в которой находится пещера Тхам Луанг, освобожденный от этой должности с 1 июля по обязательной регулярной ротации и назначенный губернатором находящейся неподалеку провинции Пхаяо. Несмотря на перевод в другую провинцию, Осоттханакон решением правительства останется в должности руководителя спасательной операции до ее завершения.

"Мы все радовались, когда водолазы нашли ребят. Но это только 30% успеха. Безопасный вывод их на поверхность - это еще 50-60% успеха, и этого у нас с вами пока нет. Оставшийся процент - восстановление, это то, что мы можем контролировать, для этого у нас все есть - и врачи, и больницы, и необходимое питание, и возможности для детей заниматься спортом", - продолжил Осоттханакон.

"Вывод детей на поверхность сопряжен с трудностями и опасностями, которые мы должны предусмотреть и предотвратить. Поэтому, пока погода позволяет нам это делать, в ближайшие день-два, пока снова не начались сильные ливни, у нас есть еще время для такой работы. Но как только пойдет сильный дождь, вода в пещере начнет подниматься, и нам придется немедленно приступить к эвакуации по тому плану, который будет наиболее подготовлен к этому моменту и наиболее безопасен", - сказал он.

Варианты



Руководитель спасательной операции подчеркнул, что штаб продолжает готовить одновременно все варианты плана эвакуации, которые рассматриваются с самого начала операции: вывод детей по маршруту, которым они зашли пешком в еще сухую пещеру, в легководолазном снаряжении, откачка воды с целью достичь такого ее уровня в пещере, который позволит свести к минимуму необходимость использования аквалангов, и бурение шахт, идущих к потолку пещеры, через которые детей можно было бы поднять наверх с помощью системы веревок и блоков.

"Мы пробурили более 100 пробных скважин, некоторые из них глубиной до 400 метров, в разных частях горы Дой Нанг Нон, внутри которой находится пещера. Пока найти такое место, где можно было бы быстро пробурить вертикальную шахту, пригодную для эвакуации, так, чтобы шахта вышла к потолку пещеры вблизи того места, где находятся дети, нам не удалось", - сообщил Осоттханакан. Он пояснил, что по оценке специалистов, помещение, в котором школьники и их тренер ждут эвакуации, находится на глубине 600 метров от поверхности горы. Однако точные координаты этого помещения пока установить не удалось. По оценке экспертов, занятых в поиске подходящих участков для бурения скважин, в случае, если найдется место, отвечающее требованиям для бурения шахты, процесс ее выработки займет от двух недель до месяца.



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"Мы продолжаем откачивать из пещеры 50 тысяч кубометров воды в день. Уровень воды медленно снижается, но пока недостаточно, чтобы осушить хотя бы на треть те полностью залитые камеры и коридоры, через которые придется вести детей во время эвакуации. План вывода детей в дайверском снаряжении предполагает проход через эти затопленные участки, и там все просчитано уже, но мы пытаемся сделать это прохождение безопасней, так, чтобы эти участки можно было преодолевать по поверхности воды, а не под водой", - сказал руководитель операции. Он рассказал, что в пятницу, в порядке эксперимента после нескольких дней без сильных осадков, откачивание воды было остановлено на короткий промежуток времени. Это делалось для того, чтобы определить, можно ли прекратить откачивание и при этом сохранить уровень воды в пещере достаточно низким, на случай, если детям придется пережидать наводнение до естественного осушения пещеры в ноябре.

Подготовка к спасению

Постоянное присутствие под землей сотен людей, занятых размещением и перемещением водозаборных шлангов и труб, которое необходимо для равномерного осушения, приводит к изменению состава воздуха в пещере: увеличивается количество углекислого газа и уменьшается содержание кислорода.

"Когда мы остановили откачивание на несколько минут, вода сразу поднялась на 10 сантиметров. Без дождя. Стало ясно, что прекращать откачивание мы не можем ни при каких обстоятельствах", - сказал он.

Осаттхнакон также напомнил, что решение о готовности эвакуации будет приниматься с учетом, в первую очередь, информации от боевых пловцов и врачей, уже шестой день находящихся в дальней камере пещеры вместе с детьми и их футбольным тренером. Все эти дни подростки, большинство которых не умеют плавать, получают уроки ускоренного обучения плаванию и пользованию аквалангом.

"Мы не торопимся с сигналом к началу эвакуации еще и потому, что хотим дать детям возможность получше подготовиться, привыкнуть к аквалангу и дыханию через шланг, пока есть такая возможность", - сказал он, напомнив журналистам, что даже на сегодняшней продвинутой стадии подготовки операции путь до места, где находятся дети, и обратно, занимает у опытных тренированных дайверов 11 часов - шесть туда и пять обратно.

"Эвакуация с аквалангами - не идеальный вариант, он сопряжен с опасностями и трудностями, но мы, продолжая готовить все другие варианты, тем не менее готовы к ситуации, когда он может оказаться единственно возможным", - сказал руководитель спасательной операции.