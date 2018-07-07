В Таджикистане женщина втыкала иглы в сына, чтобы вернуть мужа из России

В Таджикистане молодая мать намеренно воткнула в сына-младенца десять игл. Таким образом женщина пыталась вернуть мужа, уехавшего на заработки в Россию. Об этом, как передаёт Day.Az, сообщили РИА Новости в пресс-службе таджикского МВД.



Инцидент произошел в кишлаке Сарикишти района Рудаки в 15 километрах южнее Душанбе. По словам собеседника агентства, годовалый ребенок получил тяжкий вред здоровью. Врачи Национального медицинского центра обнаружили иглы у него в черепе, нижней части носа, в ногах, на шее и в грудной клетке, а также в других частях тела.

Некоторые уже были глубоко под кожей, поэтому во время операции врачи смогли вытащить только шесть иголок. По словам медиков, иглы находятся в теле как минимум три месяца.

Против женщины возбудили уголовное дело о нанесении тяжкого вреда здоровью, ведется следствие.