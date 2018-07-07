В Румынии рухнул истребитель - ОБНОВЛЕНО - ПОДРОБНОСТИ

16:43



Лейтенант Флорин Ротару, управлявший упавшим в Румынии самолетом МиГ-21 Лансер, погиб, сообщает министерство национальной обороны страны.



Истребитель румынских ВВС МиГ-21 Лансер с военной базы 86 в Фетешть рухнул в субботу около 13.30, примерно в 10 километрах севернее от местонахождения воздушной базы.

"Лейтенант Флорин Ротару, пилот самолета МиГ Лансер, упавшего в Фетешть, погиб. Офицеру было 36 лет, он выполнял функцию главного пилота 861-й эскадрильи истребителей воздушной базы в Фетештах", - сообщает пресс-служба минобороны Румынии.

В министерстве обороны отмечают, что руководство военно-воздушной базы применило экстренный план действий. ЧП произошло во время показательных выступлений, проводимых на базе. Руководство ведомства выразило соболезнования семье погибшего.

Расследованием обстоятельств случившегося займется специальная комиссия минобороны Румынии.



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16:37



Истребитель румынских ВВС МиГ-21 Лансер в субботу потерпел катастрофу в 10 километрах от военно-воздушной базы в Фетешть, сообщает пресс-служба министерства национальной обороны Румынии. Об этом передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



"Самолет МиГ Лансер с военной базы 86 в Фетешть рухнул в субботу, 7 июля, около 13:30, примерно в 10 километрах севернее от местонахождения воздушной базы. На данный момент неизвестно состояние пилота, а также успел ли он катапультироваться", - сказано в сообщении.

В министерстве обороны отмечают, что руководство военно-воздушной базы применило экстренный план действий. ЧП произошло во время показательных выступлений, проводимых на базе.

"В первую очередь мы думаем о пилоте, который управлял самолетом, нужно узнать о его состоянии. Могу сказать с полной ответственностью: летательные аппараты военно-воздушных сил Румынии в отличном состоянии", - сказал министр обороны Михай Фифор в комментарии каналу România TV.

Расследованием обстоятельств случившегося займется специальная комиссия минобороны Румынии.