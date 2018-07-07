В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0

7 июля 2018 16:55

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья префектуры Тиба в Японии по соседству с Токио. Об этом, как передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщило Главное метеорологическое управление страны.

Очаг залегал на глубине 50 километров. Угрозы цунами нет. Подземные толчки ощущались в 15 префектурах. Сильнее всего они ощущались в Тибе - до 5 по семибалльной японской шкале. В Токио сила толчков составила 3 балла.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

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