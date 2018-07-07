Сбежавшая черепаха вернулась к хозяину спустя три года

Жителю города Вильянди на юге Эстонии вернули черепаху, которая три года назад сбежала от него. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает местное издание Sakala.

Реймо Ряэтс 3 июля 2015 года решил взять свою желтоухую черепаху по имени Фернандо на озеро, чтобы показать ей эстонское лето. На прогулке Фернандо испачкался в песке, и Реймо решил ополоснуть черепаху перед возвращением домой. Однако, оказавшись в воде, животное вырвалось из рук и уплыло в озеро.

Эстонец безуспешно искал питомца три года. "Весной я приходил на озеро искать его, потому что в теплую и солнечную погоду черепаха должна была выбираться на поверхность, чтобы погреться", - рассказал он.

28 июня на берегу озера в 300 метрах от места исчезновения Фернандо черепаху обнаружил местный рыбак. Через интернет он нашел хозяина и вернул ему питомца. По словам Ряэтса, за три года Фернандо вырос и на данный момент полностью здоров.

Хозяин рептилии также отмечает, что чаще всего его спрашивают, как он опознал в найденной черепахе Фернандо. По его словам, на животе у питомца есть особый узор. Кроме того, Ряэтс узнал его по поведению. "Фернандо очень спокойный. Три года воли его не изменили", - заключил эстонец.