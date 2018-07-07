В Испании пять человек пострадали в забеге с быками

Не менее пяти человек пострадали в ходе первого забега с быками на испанском празднике Сан-Фермин в Памплоне (автономная область Наварра), сообщает агентство EFE.



По данным агентства, четыре человека получили различные ушибы, еще одного бык ударил рогами, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сан-Фермин ежегодно проходит в Памплоне с 6 по 14 июля. В течение девяти дней в Памплоне состоятся около 500 различных мероприятий. Самые знаменитые - энсьеррос, забеги быков по улицам. Маршрут составляет 875 метров и продолжается всего несколько минут, однако за это время быки, как правило, успевают покалечить несколько человек. Особенно часто в больницах оказываются иностранные туристы, у которых нет опыта забегов с быками.

С 1910 года в энсьеррос погибли 16 человек. Последний смертельный случай произошел в 2009 году.