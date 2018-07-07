Цукерберг ворвался в тройку богатейших людей мира

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг занял третье место в списке богатейших людей мира. Из тройки рейтинга Bloomberg он вытеснил американского инвестора Уоррена Баффета.

Состояние Цукерберга оценивается в 81,6 млрд долларов - на 373 млн долларов больше, чем у Баффета (81,2 млрд долларов). Оно увеличилось благодаря росту акций Facebook в пятницу на 2,4 %, передает ТАСС. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Лидирует в рейтинге основатель интернет-гиганта Amazon Джеффри Безос - 142 млрд долларов. Вторую позицию занимает основатель Microsoft Билл Гейтс (94,2 млрд долларов).

Таким образом, впервые три первые строчки рейтинга миллиардеров заняли бизнесмены из сферы IT.