Трамп предсказал крах The New York Times и Washington Post через семь лет

Президент США Дональд Трамп предсказал крах постоянно критикуемых им газет The New York Times и Washington Post через семь лет, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

​"Twitter рекордными темпами избавляется от поддельных учетных записей. Войдут ли в их число неудачники New York Times и машина пропаганды Amazon (газета) Washington Post, которые постоянно цитируют анонимные источники, по моему мнению, не существующие? Они выйдут из бизнеса через 7 лет!" - написал он в субботу в Twitter.

Трамп постоянно критикует мультимиллиардера Джеффа Безоса, основателя и главу интернет-гиганта Amazon. Безос приобрел Washington Post в 2013 году за 250 миллионов долларов. Газета постоянно публикует сенсационные репортажи о предполагаемых связях Трампа с Россией, которые отрицают как в Белом доме, так и в Кремле.

Трамп в ответ утверждает, что газета лоббирует интересы его политических противников. Безоса Трамп критикует за то, что Amazon, по его словам, вредит производству, недоплачивает налоги и по "нечестным" ценам пользуется инфраструктурой государственной почтовой службы.



С газетой New York Times у американского президента тоже непростые отношения. Издание регулярно становится объектом его критики за многочисленные публикации со ссылкой на источники в администрации. В частности, газета писала, что глава аппарата Белого дома Джон Келли считает свое место работы "убогим", что в Белом доме есть существенные разногласия по поводу подходов к КНДР, что команда Трампа для победы на президентских выборах прибегла к помощи эмиссара арабских принцев и израильского специалиста по манипуляциям в СМИ.



