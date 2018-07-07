Военный США погиб в результате атаки в Афганистане

7 июля 2018 22:57

Военнослужащий из США погиб в Афганистане в результате "внутренней атаки", сообщает Reuters со ссылкой на заявление миссии НАТО "Решительная поддержка".

Также двое военных пострадали. Их состояние оценивается как стабильное, им оказывают медицинскую помощь.

Инцидент будет расследован, имя погибшего военного не называется до тех пор, пока не будут уведомлены его родственники.

Ранее сообщалось, что сирийский военный погиб в результате авиаудара коалиции, возглавляемой США, в провинции Хомс.

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