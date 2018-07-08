В Восточную Гуту вернулись более 71 тысячи беженцев

8 июля 2018 07:17

В российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что более 71 тысячи человек вернулись в свои дома в Восточной Гуте. Об этом сообщается в фейсбуке Министерства обороны России.

"На большей части Сирийской Арабской Республики созданы условия, способствующие возвращению вынужденных переселенцев. В Восточную Гуту из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц уже вернулось 71 408 жителей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за прошедшие сутки в свои дома возвратилось 119 человек.

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