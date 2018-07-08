В Турции в результате взрыва гранаты погиб военнослужащий

8 июля 2018 07:48

На границе Догубаязита в Агры, в результате случайного взрыва ручной гранаты погиб военнослужащий, двое были ранены. Как передает Day.Az, об этом передает Trend со ссылкой на местные СМИ.

Раненые военнослужащие были доставлены в государственную больницу Догубаязита на машинах скорой помощи, направленных на место происшествия.

Один из военнослужащих, состояние которого было тяжелым, скончался в больнице, несмотря на экстренно оказанную медицинскую помощь.

О состоянии других раненых пока ничего не сообщается.

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