В НАТО отметили, что все полуфиналисты чемпионата мира по футболу - страны альянса

Все полуфиналисты чемпионата мира по футболу 2018 - члены НАТО, говорится в сообщении альянса в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Первый полуфинал чемпионата мира пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге, где сыграют сборные Бельгии и Франции, а 11 июля в Москве встретятся англичане и хорваты.

"Оставшиеся четыре команды в чемпионате мира по футболу ФИФА относятся к странам НАТО. Удачи всем командам!", - говорится в сообщении.

Сборная России по футболу в субботу в матче 1/4 финала в серии пенальти уступила команде Хорватии, которая стала последним полуфиналистом турнира. Основное и дополнительно время закончились со счетом 2:2. Это был лучший результат российской сборной на чемпионатах мира в истории.