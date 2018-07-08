В НАТО отметили, что все полуфиналисты чемпионата мира по футболу - страны альянса
8 июля 2018 08:01 195
Все полуфиналисты чемпионата мира по футболу 2018 - члены НАТО, говорится в сообщении альянса в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Первый полуфинал чемпионата мира пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге, где сыграют сборные Бельгии и Франции, а 11 июля в Москве встретятся англичане и хорваты.
"Оставшиеся четыре команды в чемпионате мира по футболу ФИФА относятся к странам НАТО. Удачи всем командам!", - говорится в сообщении.
Сборная России по футболу в субботу в матче 1/4 финала в серии пенальти уступила команде Хорватии, которая стала последним полуфиналистом турнира. Основное и дополнительно время закончились со счетом 2:2. Это был лучший результат российской сборной на чемпионатах мира в истории.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
7 июля 22:57
Военный США погиб в результате атаки в Афганистане
7 июля 21:10
Sumqayıtda dənizdən naməlum kişi meyiti tapılıb
-
7 Июл. 09:56 6 063
-
7 Июл. 20:43 4 659
-
7 Июл. 20:48 4 639
-
7 Июл. 13:40 3 753
-
7 Июл. 09:25 2 863