Александр Самедов объявил о завершении карьеры в сборной

Полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов заявил, что матч с хорватами на чемпионате мира стал последним для него в составе национальной команды, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Что касается меня, то я уже все для себя решил, что пора. Это был мой последний матч за сборную", - сказал 33-летний Самедов журналистам.

Сборная России в субботу в Сочи уступила команде Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира в серии пенальти.

"Есть разочарование, но мы показали, что нашей сборной можно гордиться. Мы показали достойный футбол. Жалко, что все так получилось. Был хороший матч, потрясающие эмоции. А серия пенальти... Сложно сейчас что-то говорить, расстроен. Были в шаге от полуфинала. Здорово, что изменили отношение. Думаю, что костяк этой сборной сохранится, у сборной произойдет определенный толчок в дальнейших турнирах. Я уверен в этом", - добавил Самедов.

Хавбек московского "Спартака" выступал за национальную команду с 2011 года, провел 53 матча, забил 7 голов. Ранее на клубном уровне он защищал цвета "Москвы", столичных "Локомотива" и "Динамо", в составе "красно-белых" стал чемпионом России в сезоне-2016/17.