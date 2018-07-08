Нежный кот едва не сорвал интервью польского политолога - ВИДЕО

Интервью польского историка и политолога Ежи Таргальского едва не было сорвано его домашним котом по кличке Лисио, который взобрался на плечи хозяина прямо посреди съемки, и один из ее фрагментов был выложен в сеть, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Историк, политолог, бывший активист антикоммунистической оппозиции, рассказывал о политической напряженности в Польше для голландской телевизионной телекомпании NTR.

В частности, он объяснял, что все сферы жизни в Польше по-прежнему контролируются людьми из бывшей госслужбы безопасности, когда в кадре появился рыжий кот Лисио.

Вначале питомец положил лапу на плечо хозяина и вопросительно мяукнул. Не дождавшись ответа, кот вскарабкался на плечи политологу, начал топтаться и тереться мордой о его голову. Таргальский сохранял полное спокойствие и только время от времени убирал от лица хвост Лисио.

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