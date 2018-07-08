Трагедия в Грузии: пропавших туристов обнаружили погибшими

Пропавшие муж и жена были обнаружены мертвыми в Душетском районе (регион Мхета-Мтианети) Грузии. В настоящее время полиция продолжает поиски их 4-летнего ребенка. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Грузии, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Грузии.

По данным ведомства, семья приехала в Грузию на отдых. Погибшие супруги имеют двойное гражданство - Грузии и США.

"6 июля на 112 поступило сообщение о пропаже двоих лиц с двойным гражданством Грузии и США, а также их 4-летнего ребенка. Обратившийся сообщил, что пропавшие находились в ущелье Хада Душетского района и связаться с ними не получается", - говорится в сообщении МВД.

Группа из 15 спасателей совместно с полицейскими отправились на указанную локацию. Они начали спасательную операцию и тщательно осмотрели территорию.

В селе Цкере они обнаружили автомобиль и личные вещи пропавших. Спустя несколько часов, одного из туристов - женщину, обнаружили мертвой в ущелье у водопада, примерно в трех километрах от оставленной машины. Поиски еще двоих членов семьи проходили в условиях сложнейшего рельефа. Из-за плохой видимости, к ночи поисковая операция была приостановлена.

Когда сегодня операция возобновилась, тело еще одного пропавшего туриста - мужчины, обнаружили на прилегающей к водопаду территории.

Операция продолжается. В ней участвуют 25 спасателей.

В МВД начали следствие по второй части 116-й статьи УК Грузии - "причинение смерти по неосторожности, совершенное в отношении двух или более лиц". Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. В рамках начатого следствия назначена судебно-медицинская экспертиза. По первичному осмотру, следов насилия на телах погибших не наблюдается.