Крупнейший производитель авто грозится уйти из Великобритании

Крупнейший британский автопроизводитель Jaguar Land Rover предупредил о возможности прекращения работы в Великобритании в случае невыгодных условий Brexit. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, заявил генеральный директор концерна Ральф Спет, сообщает Reuters.

"Плохая сделка относительно Brexit уменьшит ежегодный доход Jaguar Land Rover на 1,2 млрд фунтов. В результате нам пришлось бы существенно корректировать наш профиль расходов; в течение последних пяти лет мы вложили в Соединенное королевство около 50 млрд фунтов и есть планы инвестировать еще 80 млрд в течение следующих пяти лет. Однако неправильный результат переговоров поставит это под угрозу", - сказал гендиректор.

Спет призвал официальный Лондон дать частному сектору больше уверенности.

"Нам немедленно нужно больше уверенности, чтобы продолжать много вкладывать в Великобританию и обезопасить наших поставщиков, пользователей и 40 тыс. британских работников", - отметил генеральный директор Jaguar Land Rover.

Как отмечает Reuters, правительство Великобритании соберется на специальное заседание по общей стратегии переговоров по выходу из ЕС. Итоги этого совещания будут критическими для дальнейших дискуссий с Евросоюзом.

Напомним, 29 июня Саммит глав государств и правительств 27 стран ЕС без Великобритании принял итоговое заявление по переговорам о Brexit. Заявление по Brexit принимали 27 государств ЕС без Великобритании, - то есть участники переговоров только с одной стороны, между которыми поэтому нет никаких разногласий.

Ранее Брюссель раскритиковал предложения Лондона об отношениях после выхода Великобритании из ЕС. Одним из самых деликатных в этих переговорах является ирландский вопрос. Британское правительство, в частности, предлагало, что все Соединенное Королевство, а не только Северная Ирландия, сможет придерживаться до конца 2021 таможенных правил ЕС.

Это позволило бы избежать границы между Ирландией, которая является членом ЕС, и Северной Ирландией, которая является частью Великобритании и выйдет из ЕС вследствие Brexit - но этот план не устроил ЕС.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС прошел летом 2016 года. С небольшим перевесом большинство британцев, проголосовавших поддержали Brexit. Процесс выхода страны из ЕС должна завершиться в конце марта 2019 года. Ранее лидеры ЕС согласовали, что переходный период после официального выхода Великобритании из ЕС начнется 29 марта 2019 и продлится 21 месяц. ЕС предупредил Лондон, что без решения ирландского вопроса соглашение о Brexit не произойдет.