Глава ФИФА показал травму вратаря сборной Хорватии президенту этой страны

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино показал гостям вип-ложи стадиона в Сочи, какую травму, возможно, получил голкипер сборной Хорватии Даниель Субашич в четвертьфинальном матче чемпионата мира против России. Основное время матча Россия - Хорватия завершилось вничью 1:1, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Инфантино поднял ногу и провел по мышце, изобразив травму задней поверхности бедра.

Вратарь сборной Хорватии Даниель Субашич "дернул" мышцу на последней минуте основного времени, когда замен у Хорватии больше не осталось. Несколько минут оказывали помощь врачи хорватской команды своему игроку и он смог продолжить встречу. Отметим, что если дополнительное время матча завершится также вничью, то последний участник полуфинала чемпионата мира решится в серии пенальти.