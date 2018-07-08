В Иране заявили, что Трамп «оскорбил» ОПЕК

8 июля 2018 09:57

Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что президент США Дональд Трамп своим призывом к увеличению добычи нефти оскорбил ОПЕК. Об этом сообщает РИА Новости, передает Day.Az.

По его словам, "унизительное требование" Трампа по увеличению добычи нефти "крайне оскорбительно для народов стран-членов ОПЕК".

Он также подчеркнул, что главный принцип ОПЕК заключается в том, что "нефтяной рынок не должен быть политизирован".

Зангане добавил, что политические вопросы не должны вмешиваться в положение дел на рынке.

Ранее Трамп заявил, что ОПЕК должна увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.

По его словам, ОПЕК якобы манипулирует рынком нефти и должна это прекратить.

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