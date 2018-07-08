Ким Чен Ын впервые не принял Помпео

Третий по счету визит госсекретаря США Майка Помпео в КНДР закончился не так оптимистично, как прежние контакты двух стран. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



Во-первых, американская сторона анонсировала его общение с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, который ранее два раза лично принимал главу внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов. Но встреча так и не состоялась.

Во-вторых, на фоне заявлений Помпео о прогрессе по итогам двух дней переговоров МИД КНДР высказал крайнее сожаление и неудовлетворенность результатами.

Без Ким Чен Ына

Когда о предстоящем визите Помпео объявил Белый дом, было заявлено, что он едет встречаться с Ким Чен Ыном и его командой. Это не звучало чем-то необычным, потому что именно Помпео уже дважды посещал Пхеньян до исторического саммита президента США и лидера КНДР в Сингапуре. И каждый раз его принимал лично Ким Чен Ын.

Успехи тех поездок были налицо. С одной стороны, Пхеньян вернул в США трех американских граждан, которых держал в заключении. С другой стороны, это привело к проведению саммита, заложившего основу для начала процесса полной денуклеаризации Корейского полуострова. По крайней мере, Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп подписали соответствующее соглашение.



Как сообщило южнокорейское издание Chosun Ilbo со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне, Помпео приехал не с пустыми руками. Он привез для лидера КНДР диск британского певца Элтона Джона с песней Rocket Man ("Человек-ракета"). Именно так Дональд Трамп ранее называл Ким Чен Ына. Кроме того, Помпео должен был передать письмо от американского президента. Сам Помпео, правда, не стал позже отвечать на вопрос о том, правда ли это. Да и возможности передать эти вещи лично Ким Чен Ыну ему так и не предоставили.

Первый день нынешних переговоров прошел без участия лидера Северной Кореи. Со стороны КНДР их возглавлял заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль. Первый раунд продлился три часа.

Когда участники переговоров встретились в субботу утром, Ким Ён Чхоль предположил, что Помпео должен был плохо спать этой ночью, обдумывая их пятничные дискуссии. Однако госсекретарь США отверг его предположения, сказав, что спал прекрасно. В связи с чем, по мнению северокорейской стороны, сон Помпео мог быть неспокойным, осталось за рамками протокольных видеозаписей.

Приверженность в силе

Помпео уделил пару минут для общения с журналистами у трапа самолета перед вылетом из Пхеньяна.



"Они остаются привержены (денуклеаризации - ред.). Председатель Ким (Чен Ын) привержен. Я имел возможность переговорить с президентом Трампом этим утром. Я знаю, что мой коллега тоже говорил с председателем Кимом во время наших переговоров. У нас были продуктивные переговоры, основанные на доброй воле", - сказал он.

На вопрос о том, удалось ли приблизиться к пониманию сроков денуклеаризации Корейского полуострова и уничтожения оружия массового поражения, Помпео ответил, что оба вопроса обсуждались и, по его мнению, по всем аспектам удалось достичь прогресса.

По словам Помпео, стороны добились прогресса практически по всем ключевым вопросам, где-то больше, где-то меньше. В частности, на 12 июля намечена встреча представителей двух стран по вопросу возвращения останков американских солдат, погибших во время Корейской войны. Сам процесс передачи должен быть запущен в последующие за этой встречей дни, пообещал госсекретарь.

В качестве второго примера он привел вопрос уничтожения полигона для испытаний ракетных двигателей. Однако здесь конкретики было меньше.

"Северокорейцы также подтвердили по поводу объекта испытаний ракетных двигателей, мы говорили о том, как будут выглядеть варианты уничтожения этого объекта, так что некоторый прогресс там тоже есть", - сказал он.



Помпео добавил, что американская сторона предложила план дальнейших переговоров на рабочем уровне по этому вопросу.

После переговоров в Пхеньяне Помпео прибыл в Токио, где в воскресенье состоятся его переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ, министром иностранных дел Таро Коно, а также министром иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва, которая специально для этого приедет в Японию. Состоятся также и трехсторонние переговоры глав внешнеполитических ведомств Японии, США и Южной Кореи.

КНДР недовольна

Однако спустя некоторое время МИД КНДР распространил заявление, в котором высказал крайнее сожаление и неудовлетворенность результатами переговоров.

"Поведение и позиция США, которые американская сторона показала в ходе первых переговоров на высоком уровне между КНДР и США, которые прошли 6 и 7 июля, действительно вызывают безграничное сожаление", - говорится в заявлении.

По мнению внешнеполитического ведомства КНДР, США "не стали решать базовые вопросы, необходимые для улучшения отношений" между странами. К проблемам, которые Пхеньян хотел обсудить в ходе переговоров, относится в том числе подписание декларации о завершении войны.



Северокорейский МИД высказал недовольство тем, что США не сделали ничего для вывода своих военных из Южной Кореи. По мнению внешнеполитического ведомства КНДР, приостановка учений, которые в любой момент могут быть возобновлены, невозможно даже сравнить с бесповоротным закрытием и подрывом ядерного полигона".

"...Доверие между нашими странами не только не укрепилось, эти переговоры поставили нас в опасное положение, в котором само наше стремление к денуклеризации может поколебаться", - добавили в МИД. Однако в конце заявления ведомство отметило, что КНДР "по-прежнему хранит доверие к президенту Трампу".

Реакции американской стороны на это пока нет. Последнее, что опубликовала представитель госдепартамента Хезер Науэрт в своем Twitter, это фотография из ресторана в Токио, где она с сотрудниками посольства США в Японии пьет пиво и ест суси.

"Прекрасно быть в Токио. Спасибо посольству США в Токио. Субботний вечер после Северной Кореи", - написала она.