Япония, США и Южная Корея готовы гарантировать сохранение режима в КНДР
8 июля 2018 10:11 143
Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что Токио, Вашингтон и Сеул готовы гарантировать сохранение политического режима в Северной Корее. Об этом сообщает NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео и министром иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва.
По его словам, Япония и Южная Корея также полностью поддерживают политику США в отношении КНДР.
Ранее в КНДР заявили, что "твердая решимость" Пхеньяна свернуть ядерную программу может быть пересмотрено после того, как США в одностороннем порядке потребовали полной денуклеаризации за два дня.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
10:02 233