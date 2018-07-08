В московских аэропортах задержано и отменено 25 рейсов
8 июля 2018 10:44 587
В московских аэропортах задержано и отменено 25 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Во Внукове один рейс задержан, четыре отменены, передает Day.Az со ссылкой на RT.
В Домодедове девять задержаны, девять отменены.
В Шереметьеве задержаны два рейса.
Ранее сообщалось, что СК проверяет сообщения о нарушении порядка на борту летевшего из Тель-Авива в Москву самолёта.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!