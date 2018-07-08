В московских аэропортах задержано и отменено 25 рейсов

8 июля 2018 10:44

В московских аэропортах задержано и отменено 25 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Во Внукове один рейс задержан, четыре отменены, передает Day.Az со ссылкой на RT.

В Домодедове девять задержаны, девять отменены.

В Шереметьеве задержаны два рейса.

Ранее сообщалось, что СК проверяет сообщения о нарушении порядка на борту летевшего из Тель-Авива в Москву самолёта.

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