В московских аэропортах задержано и отменено 25 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Во Внукове один рейс задержан, четыре отменены, передает Day.Az со ссылкой на RT.

В Домодедове девять задержаны, девять отменены.

В Шереметьеве задержаны два рейса.

Ранее сообщалось, что СК проверяет сообщения о нарушении порядка на борту летевшего из Тель-Авива в Москву самолёта.