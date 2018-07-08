Беременная женщина родила на борту самолёта

Команда бортпроводников приняла роды у беременной пассажирки на борту самолёта "Уральских авиалиний", передаёт Day.Az со ссылкой на Readovka.news.

Воздушное судно вылетело из аэропорта Оша в Екатеринбург сегодня, 7 июля. Вот только самолёт не успел преодолеть расстояние между городами. Едва ли не сразу после взлёта одной из пассажирок стало плохо - женщина пожаловалась на боль в спине и животе.

Когда к креслу подошла старший бортпроводник-инструктор, у пассажирки уже начались схватки и отошли воды. В течение 15 минут экипаж успешно принял роды.

Командиру судна пришлось развернуть самолёт обратно, в сторону Киргизии. В аэропорту маму с малышом уже ждали медики "скорой помощи", которые доставили их в роддом.