Британского журналиста опоили и обокрали в московском такси

Футбольный обозреватель BBC стал жертвой грабителей в московском такси. Мужчина заказал автомобиль от Большого театра, в салоне такси ему предложили выпить кофе, после чего он потерял сознание, передаёт Day.Az со ссылкой на Znak.com.

Очнулся журналист у метро "Динамо" без мобильного телефона и банковских карт. Ущерб составил около 1 тыс. фунтов. Как пишет "Интерфакс", предполагаемый грабитель задержан. Возбуждено дело по статье о краже. Добавим, что журналист прибыл в Россию, чтобы освещать чемпионат мира.