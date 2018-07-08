Самые красивые болельщицы матча Россия — Хорватия - ФОТО

Сборная России завершила свое выступление на чемпионате мира, проиграв хорватам в серии пенальти. Футболисты до последней секунды бились за право выйти в полуфинал, но им не хватило немного удачи.

Но даже после проигрыша болельщики не переставали благодарить и поддерживать сборную России, передает Day.Az. Ведь такого футбола они не видели 32 года.

Новости Волгограда отобрали фотографии красоток, которые вместе со всей страной переживали за российскую сборную. Предлагаем посмотреть на этих ярких и эмоциональных болельщиц!