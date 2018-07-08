Президент Хорватии вместе с футболистами отпраздновала победу в четвертьфинале ЧМ

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович после четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и России пришла в раздевалку национальной команды, чтобы поздравить игроков с победой. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Хорваты в субботу на стадионе "Фишт" в Сочи одолели российских футболистов в серии послематчевых пенальти. Грабар-Китарович наблюдала за игрой из ложи вместе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

После матча Хорватский футбольный союз (HNS) опубликовал в своем официальном аккаунте в Twitter фотографию, на которой Грабар-Китарович, одетая в майку национальной команды, радуется победе в раздевалке вместе с футболистами и членами штаба.