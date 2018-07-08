Аналитики считают возможным рост цены на нефть до $150

Дефицит на рынке сырья из-за снижения инвестиций в геологоразведку приведет к росту цен на углеводороды до $150, передает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Sanford C. Bernstein & Co.

По данным представителей Bernstein, нефтяные корпорации подняли выплаты своим акционерам. При этом, отмечается, что объем доказанных запасов упал по сравнению с началом 21 века почти на треть. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ПРАЙМ.

Кроме того, аналитики констатируют, что число азиатского населения вырастет на 1 млрд человек в течение 20 лет, что приведет к повышенному спросу на машины и авиаперевозки.