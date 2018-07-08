Глава минобороны Франции напомнила США, как ведут себя союзники

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что американская сторона должна укреплять отношения с НАТО и Евросоюзом (ЕС). Об этом она сказала в интервью газете Le Journal du Dimanche, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, нужно заботиться и поддерживать отношения со своими союзниками больше, чем с другими странами. Она заметила, что предстоящий саммит НАТО даст возможность продемонстрировать наличие такого подхода.

"Президент США в прошлом году поставил под сомнение необходимость сохранения автоматического характера предоставления той защиты, которую его страна должна обеспечивать в случае возникновения угрозы, либо нападения, направленного против одного из союзников по НАТО", - заявила Парли.

Она подчеркнула, что наличие разногласий между европейцами и американцами - не в интересах ЕС и НАТО.