Глава минобороны Франции напомнила США, как ведут себя союзники

8 июля 2018 12:01

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что американская сторона должна укреплять отношения с НАТО и Евросоюзом (ЕС). Об этом она сказала в интервью газете Le Journal du Dimanche, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, нужно заботиться и поддерживать отношения со своими союзниками больше, чем с другими странами. Она заметила, что предстоящий саммит НАТО даст возможность продемонстрировать наличие такого подхода.

"Президент США в прошлом году поставил под сомнение необходимость сохранения автоматического характера предоставления той защиты, которую его страна должна обеспечивать в случае возникновения угрозы, либо нападения, направленного против одного из союзников по НАТО", - заявила Парли.

Она подчеркнула, что наличие разногласий между европейцами и американцами - не в интересах ЕС и НАТО.

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