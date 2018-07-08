В аэропорту Варшавы произошла утечка токсичных веществ

8 июля 2018 12:43

Утечка токсичных веществ произошла в главном грузовом терминале Варшавы, который находится на территории варшавского аэропорта имени Шопена. Об этом, как передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает в воскресенье радио RMF FM.

"Утечка токсичных веществ произошел в главном грузовом терминале в Варшаве. Были эвакуированы 11 человек", - говорится в сообщении.

Четверо из них находятся под наблюдением врачей. Они жалуются на головне боли и тошноту.

В данный момент группа специалистов проводит исследование вещества.

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