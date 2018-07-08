В аэропорту Варшавы произошла утечка токсичных веществ
8 июля 2018 12:43 192
Утечка токсичных веществ произошла в главном грузовом терминале Варшавы, который находится на территории варшавского аэропорта имени Шопена. Об этом, как передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает в воскресенье радио RMF FM.
"Утечка токсичных веществ произошел в главном грузовом терминале в Варшаве. Были эвакуированы 11 человек", - говорится в сообщении.
Четверо из них находятся под наблюдением врачей. Они жалуются на головне боли и тошноту.
В данный момент группа специалистов проводит исследование вещества.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!