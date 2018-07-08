Мощные ливни в Японии: число жертв стремительно возросло - ОБНОВЛЕНО

13:06

Из-за оползней, вызванных мощными ливнями, в Японии погибли 70 человек. Пропавшими без вести числятся еще 60 человек, спасатели продолжают их поиски, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

В свою очередь, правительство страны во главе с премьер-министром Синдзо Абэ провело экстренное заседание, на котором обсуждалась сложившаяся тяжелая ситуация.

"Сейчас мы сражаемся со временем, а безопасность множества людей до сих пор не гарантирована. Все силы необходимо бросить на спасение людей", - подчеркнул Абэ.

Напомним, сильные дожди возникли из-за воздействия тайфуна "Прапирун", который в среду прекратил свое существование над Японским морем и превратился в область низкого давления. В этом году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане. Из-за тропического шторма в Японии один человек погиб, около 20 пострадали.

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12:32

Более 4,3 миллиона человек в Японии получили указания или рекомендации об эвакуации в связи с ливневыми дождями и вызванными ими паводками и оползнями. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



По данным агентства Киодо, рекомендации или указания эвакуироваться действуют в 23 из 47 префектур страны. На ликвидацию последствий стихии и проведения спасательных операций брошены более 54 тысяч полицейских, сотрудников противопожарных служб и служащих сил самообороны страны.

В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. К утру воскресенья в префектуре Гифу выпало более 1050 миллиметров осадков, в префектуре Эхимэ - 745 миллиметров, Киото - 465 миллиметров, Хиросима - 442 миллиметра, Хёго - 430 миллиметров, в префектуре Окаяма, где в ряде районов дома оказались затоплены до второго этажа и выше, - 310 миллиметров. Это в 2-3 раза больше среднемесячной нормы.



Согласно прогнозам метеорологов, ливни интенсивностью до 200 миллиметров в час продолжатся в юго-западных и центральных районах Японии и в воскресенье. Сообщения о разрушениях и паводках продолжают поступать. В префектуре Хиросима течением разлившейся реки снесло железнодорожный мост. В префектуре Окаяма, где уровень воды поднялся до второго этажа и выше, люди на крышах просят о помощи. К настоящему времени известно о 68 погибших, четверо находятся без сознания, еще 59 человек числятся пропавшими без вести.

С утра при канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ начал работать экстренный правительственный штаб по сбору и анализу информации о последствиях ливневых дождей и координировать работу ведомств, занятых в ликвидации последствий разгула стихии. В ходе заседания Абэ подчеркнул, что "безопасность многих граждан еще не подтверждена", и призвал приложить все усилия по проведению спасательных мероприятий и эвакуации пострадавших.