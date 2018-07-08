Генсек НАТО усилил давление на Германию, требуя увеличить ее расходы на оборону

В преддверии саммита НАТО генеральный секретарь Йенс Столтенберг усилил давление на Германию, требуя он нее увеличить расходов на оборону до 2% ВВП, как того требуют договоренности, достигнутые членами альянса в 2014 году. Об этом он заявил в интервью Bild am Sonntag", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"1,5 процента - это не то же самое, что два процента", - сказал он, комментируя целевой показатель, которого канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) пообещала достичь к 2025 году.

"Ожидаю, что Германия проделает еще большую работу", - добавил Столтенберг, отметив, что связи с экономическими мощностям Германии, ей отведена "крайне важная роль" в поддержке альянса, подчеркнул генсек.

В середине июня в ходе встречи со Столтенбергом Меркель пообещала и дальше наращивать военные расходы, однако отметила, что реализовать задачи, поставленные в 2014 году, за десятилетний промежуток не удастся.

В марте Столтенберг заявил, что в текущем году планки в 2 процента от объема ВВП достигнут уже восемь государств НАТО. В 2017 году выплаты ФРГ на военные цели составили 1,24 процента ВВП.

Как известно, президент США Дональд Трам неоднократно критиковал ФРГ за объем средств, выделяемых на оборону.

Не так давно американский лидер направил лидерам ряда стран-членов НАТО выдержанное в резких тонах послание с требованием выполнить ранее данные обязательства по увеличению оборонных расходов.

В свою очередь лидеры стран НАТО отреагировали на заявление.

Напомним, что после начала российской агрессии против Украины НАТО на саммите в Уэльсе 2014 согласовали увеличение военных расходов до уровня 2% ВВП в течение десяти лет.