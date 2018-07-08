В Москве грузовик врезался в рейсовый автобус
8 июля 2018 14:53 189
На МКАД грузовик спровоцировал аварию с рейсовым автобусом. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, инцидент произошел около 9.00 на 22 км МКАД. По предварительной информации, в районе Гурьевского проезд водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в автобус маршрута №95, который следовал в попутном направлении.
"В результате случившегося ушибы получили два пассажира городского транспорта, они обратились за медицинской помощью", --говорится в заявлении ГУП "Мосгортранс".
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!