В Москве грузовик врезался в рейсовый автобус

8 июля 2018 14:53

На МКАД грузовик спровоцировал аварию с рейсовым автобусом. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, инцидент произошел около 9.00 на 22 км МКАД. По предварительной информации, в районе Гурьевского проезд водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в автобус маршрута №95, который следовал в попутном направлении.

"В результате случившегося ушибы получили два пассажира городского транспорта, они обратились за медицинской помощью", --говорится в заявлении ГУП "Мосгортранс".

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az