В одном из ресторанов Кувейта произошло массовое отравление

Более 250 человек в столице Кувейта попали в больницы после отравления в одном из ресторанов, где подавали арабское блюдо фалафель, сообщил представитель министерства здравоохранения эмирата Мустафа Рида кувейтской электронной газете "Аль-Ватан". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



"Число поступивших в больницы в результате отравления плохо приготовленным фалафелем в одном из ресторанов в районе Хола с субботы до настоящего момента составило 287 человек. 80% из них после лечения покинули больницы, там остаются 53 получивших отравление", - отметил представитель минздрава.

Генеральное управление по контролю за заведениями общественного питания начало расследование причин произошедшего. Ресторан, где произошли отравления, был закрыт, генеральная прокуратура Кувейта завела дело на его владельцев.