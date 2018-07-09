Археологи обнаружили древнюю шахматную доску в Шотландии
Каменная доска для древней настольной игры хнефатафл, похожей на шахматы, обнаружена во время раскопок в шотландской области Абердиншир.Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Народные новости. Когда именно была создана каменная доска, ученым еще предстоит установить.
В Шотландии на территории Дирского аббатства во время проведения раскопок арехологи обнаружили множество интересных артефактов, рассказывающие о жизни и быте обитателей этих земель, сообщает газета The Scotsman
Здесь были найдены древние "шахматы викингов" - хнафатафл, вернее только каменная доска для этой настольной игры. Эта игра появилась на свет не позднее III века до нашей эры благодаря викингам, откуда и произошло неофициальное название.
Позднее игра кочевала вместе с викингами по Уэльсу, Гренландии и Великобритании. Ученым пока досконально не известны, каковы были правила игры. Возможно, что они соединяли в себе нормы, которые присущи играм в нарды, шашкам и шахматам.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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