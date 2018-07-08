17-летняя девочка собирается стать первым человеком на Марсе

С тех пор как человек побывал на Луне, все мысли космонавтов были только об одном - кто сделает первый шаг на Марсе? Несмотря на то что Венера находится ближе всех к Земле, красная планета выигрывает благодаря своей атмосфере, которая больше походит для людей. Но если многие воспринимают полёт и колонизацию Марса как сюжет научно-фантастического фильма, то эта девочка настроена серьёзно, сообщает LadBible. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

17-летняя Алисса Карсон из Хаммонда, штат Луизиана, хочет стать первым человеком, ступившим на красную планету. И у неё есть все шансы на то, чтобы воплотить свою мечту в реальность.

О космосе Алисса грезит с трёх лет, и, к счастью, родители восприняли маленькую дочку всерьёз. В 2008 году папа записал её в космический лагерь в Алабаме, с тех пор она побывала в нём уже несколько раз. Кроме того, она прошла подготовку в Лавале, который находится в провинции Канады, и турецком городе Измир, став таким образом первым человеком, который посетил все три космических лагеря НАСА.

Алисса, которая даже смогла соорудить собственную ракету, рвётся в путь и побывала на смоделированных миссиях в качестве космонавта. Её кодовое имя - Черника, отсюда и ник в "Инстаграме". Однако девочке придётся подождать. Запуск запланирован примерно на 2033 год, когда Алиссе будет 32 года. Впрочем, если Илон Маск поторопится...

Сама девочка признаётся, что на полет её вдохновила детская телепрограмма "Фантазёры", в которой пять друзей-животных отправляются в воображаемое приключение на Марс.

"Я подумала: "Эта красная планета такая классная". Я начала смотреть видео посадки марсоходов. У меня была гигантская карта Марса в моей комнате, которую я обожала разглядывать. Мы покупали телескопы, чтобы смотреть в космос", -Алисса Карсон.