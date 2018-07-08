Жительницу России спасли из медвежьего «плена»

В Вологодской области спасатели выручили женщину, которая попала в "плен" к медведям. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на спасателей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщается, 31-летняя женщина из деревни Дуброво Коротовского сельского поселения пошла за ягодами. В лесу навстречу ей вышла медведица с медвежатами.

Животное, которое находилось в трех метрах от женщины, не стало нападать на нее, однако отказывалось уходить, наблюдая за ней. В итоге жительница Дуброво, которая практически не могла пошевелиться, вызвала спасателей. Спустя некоторое время они прибыли и отогнали животных с помощью сигнальных ракет.

Женщину доставили домой, она не пострадала.