В Турции сошел с рельсов пассажирский поезд: есть погибшие и пострадавшие - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

22:20

Проливные дожди стали причиной аварии на железной дороге в Турции, в результате которой погибли10 человек, еще 73 пострадали. Об этом заявило в воскресенье министерство транспорта, мореходства и коммуникаций страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Было установлено, что по причине проливных дождей грунт между рельсами и водопропускным тоннелем под железной дорогой был полностью вымыт", - приводит Anadolu заявление министерства.

Пассажирский поезд следовал по маршруту Капыкуле - Стамбул. В провинции Текирдаг часть состава сошла с рельсов и перевернулась.

Представитель министерства здравоохранения Эйюп Гюмюш ранее сообщил, что при аварии погибли не менее 10 человек, еще 73 пострадали.

Президент Турции Тайип Эрдоган оперативно получает информацию о случившемся. Он уже выразил соболезнования семьям погибших.

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21:46

Жертвами железнодорожной аварии на северо-западе Турции стали десять человек, 73 пострадали, сообщает издание Daily Sabah, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее турецкие СМИ сообщили о сходе с рельсов нескольких вагонов пассажирского поезда, следовавшего из города Узункёпрю в Стамбул. На место происшествия прибыли полиция и кареты скорой помощи.

Губернатор провинции Текирдаг Мехмет Чейлан заявил, что пострадавших эвакуировали с места крушения на вертолетах. По его словам, причиной аварии стали плохие погодные условия.

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20:53

Пять вагонов пассажирского поезда сошли в воскресенье с рельсов на северо-западе Турции, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает телеканал NTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Поезд следовал по маршруту Капыкуле - Стамбул, однако во время проезда в провинции Текирдаг по неустановленным причинам часть состава сошла с рельсов и перевернулась. Телеканал отмечает, что при аварии есть погибшие и пострадавшие, однако их число на данный момент не уточняется.

На место происшествия прибыли бригады спасателей и кареты скорой помощи.