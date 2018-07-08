В Турции микроавтобус с россиянами столкнулся с трактором

По меньшей мере шесть российских туристов пострадали в воскресенье в ДТП на юго-западе Турции. Об этом сообщает телеканал CNN Turk, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, микроавтобус с гражданами РФ столкнулся с трактором на трассе Мугла - Фетхие в уезде Ортаджа. Туристов везли из курортного города Мармарис в международный аэропорт Даламан.