В Турции микроавтобус с россиянами столкнулся с трактором

8 июля 2018 21:12

По меньшей мере шесть российских туристов пострадали в воскресенье в ДТП на юго-западе Турции. Об этом сообщает телеканал CNN Turk, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, микроавтобус с гражданами РФ столкнулся с трактором на трассе Мугла - Фетхие в уезде Ортаджа. Туристов везли из курортного города Мармарис в международный аэропорт Даламан.

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