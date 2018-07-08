В Бразилии отменили решение об освобождении экс-президента - ОБНОВЛЕНО

22:51

Судья Федерального регионального суда четвертого округа (TRF-4) Бразилии Жоау Жебран Нету отметил решение своего коллеги Рожериу Фаврету об освобождении из тюрьмы экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Globo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно решению судьи, Федеральная полиция должна "приостановить любые действия", направленные на освобождение бывшего главы государства. По мнению Жебрана Нету, именно он обладает полномочиями в том, что касается дела Лулы да Силвы, так как ведет в апелляционном суде антикоррупционные процессы. Как ожидается, повторное рассмотрение вопроса об освобождении экс-президента состоится в августе после того, как все судьи вернутся с ежегодных июльских каникул.

Лула да Силва начал отбывать наказание по делу о коррупции 7 апреля. Он стал первым экс-президентом Бразилии, которого заключили в тюрьму по итогам уголовного процесса. В конце января Федеральный региональный суд четвертого округа подтвердил обвинительный приговор по делу политика, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. По данным социологических опросов, Лула да Силва является фаворитом президентской гонки в преддверии голосования, которое состоится в октябре этого года.

----------

21:18

Апелляционный суд Бразилии распорядился освободить из-под стражи бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву, осужденного по делу о коррупции. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Globo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, соответствующее решение принял судья Рожериу Фаврету в ответ на апелляцию, составленную соратниками бывшего главы государства по левой Партии трудящихся (ПТ). При вынесении вердикта он согласился с аргументами о том, что Лула да Силва может быть направлен в тюрьму для исполнения наказания только после рассмотрения этого дела во всех инстанциях, включая высшую - Федеральный верховный суд.

В свою очередь судья первой инстанции Сержиу Моро, который изначально рассматривал дело экс-президента, отметил, что судья Фаврету не обладает компетенцией для того, чтобы единолично пересмотреть постановление о заключении Лулы да Силвы под стражу. "При всем уважении речь идет о представителе власти, чья компетенция не может превалировать над решениями, принятыми восьмым отделом Федерального регионального суда четвертого округа и тем более пленумом Федерального верховного суда", - отметил Моро. Он также обратился в вышестоящие инстанции с тем, чтобы отменить решение об освобождении политика.

При этом телеканал сообщает, что федеральная прокуратура страны уже обратилась в апелляционный суд с запросом об отмене вынесенного решения об освобождении бывшего президента.

Прокуроры также считают, что судья второй инстанции Рожериу Фаврету не обладает компетенцией для пересмотра таких решений. В свою очередь Фаврету настаивает на необходимости "срочного" исполнения его решения об освобождении политика из тюрьмы.

7 апреля Лула да Силва начал отбывать наказание по делу о коррупции. Он стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса. В конце января Федеральный региональный суд четвертого округа подтвердил обвинительный приговор по делу политика, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. Защита Лулы да Силвы подала несколько десятков апелляций на вердикт.

Процесс, о котором идет речь, касается трехуровневой квартиры, расположенной в курортном городе Гуаружа (штат Сан-Паулу). Следователи пришли к выводу, что Лула да Силва является истинным владельцем недвижимости. По версии обвинения, эта квартира была передана политику и членам его семьи строительной компанией OAS в рамках коррупционной схемы, связанной с государственным нефтегазовым гигантом Petrobras.

Кроме того, бывший глава государства проходит обвиняемым по еще шести судебным процессам. Сам Лула да Силва своей вины не признает, а все уголовные дела называет результатом политического преследования, организованного сторонниками консервативных сил. Партия трудящихся объявила о решении вновь выдвинуть его кандидатом на пост президента страны вопреки решению суда об аресте. По данным социологических опросов, Лула да Силва является фаворитом избирательной гонки.