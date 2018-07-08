Во французском Бордо вспыхнул крупный пожар

Крупный пожар произошел во французском Бордо недалеко от вокзала Сен-Жан, сообщает телеканал France 3, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Для тушения возгорания, которое затронуло здание площадью 2 тысячи квадратных метров, мобилизованы около 40 пожарных. Интернет-пользователи выкладывают в социальные сети фото и видео, на которых видны клубы чёрного дыма.

По данным на 19.00, жертв нет. Причина пожара пока не определена. По одной из версий, сообщает ряд СМИ, причиной могла стать загоревшаяся в одном из гаражей машина.