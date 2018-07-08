Нападения на бары в Мексике: убиты не менее 15 человек
Не менее 15 человек были убиты в ночь на воскресенье в результате волны нападений на бары мексиканского города Монтеррей в штате Нуэво-Леон, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщает местная прокуратура, всего были зафиксированы шесть атак на разные питейные заведения. Больше всего - девять человек - погибли в результате расстрела посетителей в баре Rancho Viejo. В остальные местах были убиты по одному-два посетителя, многие ранены.
Все нападения были совершены почти одновременно. Портал Cronica отмечает, что все бары контролировались представителями так называемого картеля "Северо-восток", а напали на них члены противоборствующего картеля "Залив". Банды оспаривают контроль над территорией для переброски наркотиков в США.
Между тем, в штате Тамаулипас был застрелен директор местной тюрьмы. Умберто Вега возглавлял центр исполнения наказаний в Нуэво-Ларедо, в его машину стреляли на улицах этого города, сообщает прокуратура штата.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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