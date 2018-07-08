В Госдуме ответили на заявление США о желании России переманить Турцию
Россия не преследует цель разрушить чьи-либо союзы, принуждая перейти на свою сторону. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в интервью RT, комментируя слова постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ранее Хатчисон заявила, что Россия желает дестабилизировать НАТО и переманить Турцию на свою сторону.
Швыткин указал, что США своими действиями вынуждают страны блока НАТО по-другому смотреть как на Россию, так и на взаимоотношения с американцами.
"В прямом смысле слова принуждение со стороны Америки по закупке видов вооружения, которые уступают российским аналогам, явное лоббирование американского военно-промышленного комплекса, конечно, настораживают эти государства", - подчеркнул депутат Госдумы.
В то же время Россия, по его словам, демонстрирует конструктивную позицию на мировой арене, чем и вызывает симпатию других стран.
"Мы ни в коем случае не ставим целью разрушить чьи-то союзы, путем принуждения привлечь на свою сторону. Россия работает с различными государствами, исходя из взаимоотношений на добровольной основе, учитывая национальные интересы всех стран", - заключил Швыткин.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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