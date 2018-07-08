Белый дом заморозил выплаты медицинским страховым компаниям в размере $10,4 млрд

Администрация президента США Дональда Трампа заблокировала выплаты медицинским страховым компаниям в размере $10,4 млрд, которые были положены им в рамках программы выравнивания рисков. Об этом в субботу сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на центры администрирования программ страхования, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Причиной приостановки выплат страховым компаниям стали противоречащие друг другу решения, вынесенные федеральными судами Массачусетса и Нью-Мексико касаемо формулы перераспределения платежей. Согласно ей, в рамках правительственной программы выравнивания риска выплаты от страховых компаний с более здоровыми пациентами распределяются между компаниями с высоким количеством больных.

"В результате этого судебного разбирательства миллиарды долларов в виде платежей и сборов по программе выравнивания риска в настоящий момент заблокированы. CMS (центры администрирования программ страхования) попросили суд пересмотреть свое решение для предотвращения неблагоприятных последствий для американцев", - заявила администратор Центров программ Medicare и Medicaid Сима Верма.

Центры администрирования программ Medicare и Medicaid находятся в ведении министерства здравоохранения и социальных служб США.